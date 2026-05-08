Guitares & mandolines en fête ! Théâtre Quintaou Anglet
Guitares & mandolines en fête ! Théâtre Quintaou Anglet dimanche 31 mai 2026.
Anglet
Guitares & mandolines en fête !
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’Estudiantina d’Anglet vous invite à son concert traditionnel, au rythme des guitares et des mandolines ! .
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Guitares & mandolines en fête !
L’événement Guitares & mandolines en fête ! Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet
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