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Guitares & mandolines en fête ! Théâtre Quintaou Anglet

Guitares & mandolines en fête ! Théâtre Quintaou Anglet

Guitares & mandolines en fête ! Théâtre Quintaou Anglet dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Théâtre Quintaou

Adresse : 1 allée de Quintaou

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Anglet

Guitares & mandolines en fête !

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

L’Estudiantina d’Anglet vous invite à son concert traditionnel, au rythme des guitares et des mandolines !   .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Guitares & mandolines en fête !

L’événement Guitares & mandolines en fête ! Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet

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