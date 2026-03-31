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Atelier En[quête] d’insectes Maison de l’Environnement Anglet

Atelier En[quête] d’insectes Maison de l’Environnement Anglet

Atelier En[quête] d’insectes Maison de l’Environnement Anglet dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Maison de l'Environnement

Adresse : 297 avenue de l'Adour

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Anglet

Atelier En[quête] d’insectes

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Toutes les petites bêtes sont-elles des insectes ? Quels sont leurs critères de classification ? Quelles espèces peut-on retrouver dans le parc ?
Pour répondre à ces questions, l’association Les Petits Débrouillards vous invite à participer à un atelier en extérieur et en intérieur, accessible à tous.tes à partir de 9 ans et plus.

Animé par les Petits Débrouillards.
En famille (à partir de 9 ans).
Durée 2h.   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Atelier En[quête] d’insectes

L’événement Atelier En[quête] d’insectes Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet