Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Atelier rencontre biodiversité

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Lors de votre visite, rencontrez à un moment donné, un guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux à Izadia. En connaissez-vous certaines ? Il répondra à tous les curieux de nature !

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public.

Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 12h. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Atelier rencontre biodiversité

L’événement Atelier rencontre biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet