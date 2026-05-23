Les 3 ans de La Générale La Générale Anglet

Anglet

Les 3 ans de La Générale

La Générale 23 allée des Artisans Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Générale, tiers lieu de santé réunissant un cabinet médical et une association fête ses 3 ans.

Au programme, concert, chorale, et dj set pour célébrer comme il se doit notre lieu de vie et de santé. Pour cette occasion, on vous invite à se réunir autour d’un moment convivial, car le lien social est un pilier majeur de notre santé.

Une soirée à ne pas manquer pour (re)découvrir La Générale. .

La Générale 23 allée des Artisans Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@urfu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 3 ans de La Générale

L’événement Les 3 ans de La Générale Anglet a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Anglet