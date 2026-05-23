Les 3 ans de La Générale La Générale Anglet
Les 3 ans de La Générale La Générale Anglet samedi 30 mai 2026.
Anglet
Les 3 ans de La Générale
La Générale 23 allée des Artisans Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Générale, tiers lieu de santé réunissant un cabinet médical et une association fête ses 3 ans.
Au programme, concert, chorale, et dj set pour célébrer comme il se doit notre lieu de vie et de santé. Pour cette occasion, on vous invite à se réunir autour d’un moment convivial, car le lien social est un pilier majeur de notre santé.
Une soirée à ne pas manquer pour (re)découvrir La Générale. .
La Générale 23 allée des Artisans Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@urfu.fr
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English : Les 3 ans de La Générale
L’événement Les 3 ans de La Générale Anglet a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Anglet
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