Les ouvriers du compost Parc de Baroja Anglet

Anglet

Les ouvriers du compost

Parc de Baroja 9 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Partez à la découverte des ouvriers du compost ! Observez ces petites bêtes fascinantes à la loupe, amusez-vous à les reconnaître grâce à un jeu d’identification et testez vos sens avec la boîte à toucher pour deviner ce qui s’y cache.

Animé par Bil ta Garbi.

A partir de 7 ans.

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité le 21 mai durant la Fête de la Nature, plusieurs activités vous sont proposées afin de découvrir la biodiversité. .

Parc de Baroja 9 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Les ouvriers du compost

L’événement Les ouvriers du compost Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet