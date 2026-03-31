Les ouvriers du compost Parc de Baroja Anglet
Les ouvriers du compost Parc de Baroja Anglet samedi 23 mai 2026.
Anglet
Les ouvriers du compost
Parc de Baroja 9 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Partez à la découverte des ouvriers du compost ! Observez ces petites bêtes fascinantes à la loupe, amusez-vous à les reconnaître grâce à un jeu d’identification et testez vos sens avec la boîte à toucher pour deviner ce qui s’y cache.
Animé par Bil ta Garbi.
A partir de 7 ans.
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité le 21 mai durant la Fête de la Nature, plusieurs activités vous sont proposées afin de découvrir la biodiversité. .
Parc de Baroja 9 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Les ouvriers du compost
L’événement Les ouvriers du compost Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet