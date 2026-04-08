Conférence et atelier Insectes auxiliaires & permaculture Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Conférence et atelier Insectes auxiliaires & permaculture Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet mercredi 13 mai 2026.
Anglet
Conférence et atelier Insectes auxiliaires & permaculture
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Les coccinelles, les hérissons… et quoi d’autre ? Les animaux auxiliaires nous aident à rétablir les équilibres écologiques de nos jardins. Mais ils sont bien plus nombreux qu’on ne le pense… qui sont-ils ? Quels sont leurs rôles ? Comment peut-on les accueillir dans nos jardins ?
Venez découvrir le monde insoupçonné et fascinant des auxiliaires au travers d’une conférence et de la conception de leurs micro-habitats !
Animé par l’association Bio Divers Cité et la Direction de l’Environnement.
A partir de 12 ans.
Atelier de 30 minutes. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence et atelier Insectes auxiliaires & permaculture
L’événement Conférence et atelier Insectes auxiliaires & permaculture Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet