Cocteau, l’artiste aux mille visages par la compagnie Ombres projetées Villa Beatrix Enea Anglet

Anglet

Cocteau, l’artiste aux mille visages par la compagnie Ombres projetées

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Cocteau, l’Artiste aux mille visages est un spectacle littéraire, théâtral et musical. Il vous offre une plongée sensible et joyeuse au sein de l’univers de Jean Cocteau, artiste aux mille visages. Résolument poète, Cocteau a réinventé les codes de tous les arts auxquels il a touché. Nul besoin de connaître l’œuvre de cet esprit libre pour apprécier ce spectacle entre lectures, dialogues et chansons. Soyez prêts à découvrir une littérature vivante, qui résonne fortement avec la société d’aujourd’hui.

Jeu, mise en scène et chant Valentine Tessier et Olivia Lauret.

Avec des lectures d’extraits de textes de Jean Cocteau.

Assistanat mise en scène Solène Bourdieu. .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Cocteau, l’artiste aux mille visages par la compagnie Ombres projetées

L’événement Cocteau, l’artiste aux mille visages par la compagnie Ombres projetées Anglet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Anglet