Dus Au Casau Écuries de Baroja Anglet

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Dus Au Casau, ce sont trois frères qui se frottent à leurs racines pyrénéennes, tout en flirtant avec l’immensité du monde quitte à voir plus loin ! Leur projet faire danser le bal aux amateurs de techno, mettre des paillettes aux bérets des bergères, faire sonner la cornemuse landaise et le tambourin à cordes avec des synthétiseurs multiverses. Les mélodies traditionnelles embrumées de boucles et de bourdons se mettent aux services des transes collectives. Les textes du patrimoine, en oc, délibérément arrangés, parlent d’amour et de résistance. Avec Marin Maffrand (claviers, synthétiseurs, voix), Théo Maffrand (batterie, tambourin à cordes, voix) et Baptiste Maffrand (accordéon diatonique, cornemuse landaise, guitare-tambourin, voix). .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

