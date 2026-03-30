Micro-Safari les mousses à portée de loupe ! Aire de biodiversité de Lamouly Anglet
Micro-Safari les mousses à portée de loupe ! Aire de biodiversité de Lamouly Anglet samedi 9 mai 2026.
Micro-Safari les mousses à portée de loupe !
Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Souvent, à nos yeux, une mousse reste une mousse. Comment différencier les différentes espèces ? Qu’ont-elles de si particulier ? Venez observer cette strate pour y découvrir tous les habitants microscopiques qui vivent dans ces mini-forêts.
Animé par l’association Bio Divers Cité.
Famille (à partir de 7 ans).
Durée 2h. .
Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Micro-Safari les mousses à portée de loupe !
L’événement Micro-Safari les mousses à portée de loupe ! Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet
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