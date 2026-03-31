Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires Plage de La Barre Anglet
Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires Plage de La Barre Anglet samedi 9 mai 2026.
Anglet
Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires
Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Jeux en bois, jeux gascons…, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, découvrez ou redécouvrez les jeux traditionnels à l’occasion de l’arrivée de la PASSEM, le relais gascon !
Mis à disposition par les associations Joueavecbois et Los Chancaires de Saint-Pé-de-Léren, jeux de quilles et de billes ainsi qu’un parc à échasses complètent la séance Et si en jouait ? tout au long de cette journée gasconne.
Tout public à partir de 5 ans.
Dans le cadre de La Maiada, la semaine gasconne. .
Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
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English : Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires
L’événement Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet
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