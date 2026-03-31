Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires Plage de La Barre Anglet

Anglet

Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires

Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Jeux en bois, jeux gascons…, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, découvrez ou redécouvrez les jeux traditionnels à l’occasion de l’arrivée de la PASSEM, le relais gascon !

Mis à disposition par les associations Joueavecbois et Los Chancaires de Saint-Pé-de-Léren, jeux de quilles et de billes ainsi qu’un parc à échasses complètent la séance Et si en jouait ? tout au long de cette journée gasconne.

Tout public à partir de 5 ans.

Dans le cadre de La Maiada, la semaine gasconne. .

Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

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English : Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires

L’événement Et si on jouait ? Par Joueavecbois et Los Chancaires Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet