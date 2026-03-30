Visite guidée A la découverte de la gestion du littoral Plage des Sables d’Or Poste de secours Anglet
Visite guidée A la découverte de la gestion du littoral Plage des Sables d’Or Poste de secours Anglet mercredi 6 mai 2026.
Visite guidée A la découverte de la gestion du littoral
Plage des Sables d’Or Poste de secours Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
En famille, entre amis ou seul.e, venez (re)découvrir le littoral angloy pour en savoir plus sur sa gestion et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’érosion. Prévenir des risques naturels par la sensibilisation est une notion clé pour mieux connaitre son territoire et adapter les futures actions.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public (à partir de 10 ans).
Durée 1h30.
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo. .
Plage des Sables d’Or Poste de secours Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Visite guidée A la découverte de la gestion du littoral
L’événement Visite guidée A la découverte de la gestion du littoral Anglet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Anglet
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