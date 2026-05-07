Uhaina Classic Plages du Club et des Sables d’Or Anglet
Uhaina Classic Plages du Club et des Sables d’Or Anglet jeudi 21 mai 2026.
Anglet
Uhaina Classic
Plages du Club et des Sables d’Or Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-21
Rendez-vous incontournable du surf universitaire français, l’Uhaina Classic réunit l’élite étudiante des sports de glisse dans une compétition conviviale et de très haut niveau.
Championnat de France Universitaire, l’événement met à l’honneur le Surf, le Bodysurf, le Bodyboard et le Longboard, avec des délégations venues de toute la France, représentant plusieurs Ligues Universitaires et de nombreuses universités.
Sur les vagues de la Côte basque, les meilleurs étudiants-surfeurs du pays se retrouveront pour un spectacle sportif intense. Tout au long de l’événement, un village animé par nos partenaires sur le front de mer accueillera le public dans une ambiance festive et conviviale. .
Plages du Club et des Sables d’Or Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Uhaina Classic
L’événement Uhaina Classic Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet
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