Festival Les Jours Heureux Parc de Baroja Anglet

Festival Les Jours Heureux

Parc de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Événement festif et familial, le Festival Les Jours Heureux, programmé à la Pentecôte, est de retour pour une 15ème édition pleine de promesses.

Avec vingt-six compagnies invitées, venues de France mais aussi d’Espagne et de Belgique, vingt-deux spectacles et soixante-dix-huit représentations sont au programme de cette édition, sans oublier les jeux.

Toujours animé de la même envie de faire partager au public des spectacles de qualité, variés, exigeants et innovants, le festival invite à explorer des univers singuliers et mêle les genres arts du cirque, acrobaties, clowns, théâtre visuel, théâtre de rue, théâtre d’objets, marionnettes, spectacle musical, danse… .

