Orchestre de Pau Pays de Béarn « De Piazzolla à Galliano »

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

2026-06-02

Sous la baguette de son emblématique directeur musical Fayçal Karoui, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn propose un vibrant hommage aux musiques latine et française, accompagné par le légendaire Richard Galliano à l’accordéon, au bandonéon et au melowtone.

Un programme inédit fera dialoguer les accords envoûtants et suaves d’Astor Piazzolla, le raffinement de la musique de Maurice Ravel au cœur de sa terre natale et la virtuosité d’un Galliano au sommet de son art, érigeant un pont d’or entre les traditions populaires et la musique classique.

Fayçal Karoui direction

Richard Galliano accordéon, bandonéon, melowtone .

