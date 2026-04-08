Pharmacologie de l’intelligence artificielle comment les automates numériques transforment-ils nos esprits et nos sociétés ? Écuries de Baroja Anglet

Anglet

Pharmacologie de l’intelligence artificielle comment les automates numériques transforment-ils nos esprits et nos sociétés ?

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Conférence par Anne Alombert, philosophe.

Anne Alombert, philosophe, agrégée de philosophie, est enseignante-chercheuse en philosophie contemporaine à l’Université Paris 8 et membre du Conseil National du Numérique. Elle est l’auteur de Schizophrénie numérique (éditions Allia, 2023) et De la bêtise artificielle (éditions Allia, 2025).

Dans le cadre du cycle de conférences de philosophie proposé par Christophe Lamoure. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pharmacologie de l’intelligence artificielle comment les automates numériques transforment-ils nos esprits et nos sociétés ?

L’événement Pharmacologie de l’intelligence artificielle comment les automates numériques transforment-ils nos esprits et nos sociétés ? Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet