Récital de piano par Vadym Kholodenko Eglise Saint-Léon Anglet

Récital de piano par Vadym Kholodenko

Eglise Saint-Léon 2 rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le pianiste ukrainien Vadym Kholodenko est une voix singulière de la scène pianistique internationale. Ambassadeur charismatique de l’école russe du piano, il évolue aussi en aventurier et déjoue les attendus du répertoire par des choix audacieux.

Talent précoce, premières tournées internationales à l’âge de 13 ans, formation au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, l’or remporté au Concours Van Cliburn en 2013 l’Ukrainien Vadym Kholodenko est le favori des salles de concert sur tous les continents. Sa curiosité trouve un allié sûr dans son jeu perméable à toutes les époques. De la Renaissance anglaise à Kaija Saariaho, il élargit les perspectives du répertoire en sortant volontiers des sentiers battus.

En témoigne ce programme qui fait découvrir la transcription de Karl Klindworth du Requiem de Mozart que le pianiste a enregistrée sur un piano Érard de 1858. .

Eglise Saint-Léon 2 rue Amédée Dufourg Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récital de piano par Vadym Kholodenko

L’événement Récital de piano par Vadym Kholodenko Anglet a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Anglet