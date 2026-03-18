Tournoi Pilotarienak finale Trinquet de Verre Haïtz Pean Anglet

Tournoi Pilotarienak finale

Trinquet de Verre Haïtz Pean 24 promenade du Parc Belay Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Finale du tournoi de Pelote Basque à main nue avec la participation des meilleures équipes Elite Pro.

Étape majeure du circuit Elite Pro, le tournoi Pilotarienak rassemble au trinquet Haitz Pean les plus grands spécialistes de la pelote basque à main nue. L’élite mondiale promet une finale spectaculaire et de très haut niveau sur ce trinquet unique aux deux parois de verre, particulièrement propice au jeu offensif. .

Trinquet de Verre Haïtz Pean 24 promenade du Parc Belay Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Tournoi Pilotarienak finale

L’événement Tournoi Pilotarienak finale Anglet a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Anglet