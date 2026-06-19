Exposition Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui Maison pour tous Salle Ansbach Anglet

Anglet

Exposition Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:30:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Retrouver l’emplacement exact des anciennes images d’Anglet est souvent un véritable défi.

Les paysages ont changé, les repères ont disparu, et la commune rurale décrite par les cartes des XVIIIème et XIXème siècles, puis par les photographies à partir de 1852, est devenue, au début du XXIème siècle, la 3ème ville du département.

Cette exposition propose une lecture visuelle de l’évolution d’Anglet, quartier par quartier. Le nombre d’images retrouvées révèle l’attrait touristique de certains secteurs et met en lumière les transformations profondes de la ville.

Chaque panneau confronte un lieu d’hier à son visage d’aujourd’hui, permettant de saisir d’un seul regard les changements qui ont façonné le territoire.

Ce travail minutieux a été réalisé par Anglet Patrimoines, avec la collaboration du photographe François Berland, et vous invite à découvrir, ou redécouvrir, l’Anglet d’autrefois. .

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui

L’événement Exposition Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui Anglet a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Anglet