Verte et les oiseaux par Les Histoires de Julie et Frédérique Goichon Ecuries de Baroja Salle Babieca Anglet

Anglet

Verte et les oiseaux par Les Histoires de Julie et Frédérique Goichon

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Quand les humains comprennent enfin le langage des oiseaux, le miracle devient catastrophe.

Menacés dans leur dernier refuge, ces derniers doivent agir.

Inspiré du conte initiatique de Pinar Selek, ce spectacle explore la résistance poétique face à l’expansion humaine.

Entre récit, musique et poésie sonore, la conteuse Julie Arnaud et la harpiste Frédérique Goichon tissent un dialogue unique où la voix et la harpe donnent vie à cette fable écologique et féministe sur la liberté et l’exil.

Tout public à partir de 7 ans. .

Ecuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

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English : Verte et les oiseaux par Les Histoires de Julie et Frédérique Goichon

L’événement Verte et les oiseaux par Les Histoires de Julie et Frédérique Goichon Anglet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Anglet