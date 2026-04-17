La Passem ! La Barre Anglet
La Passem ! La Barre Anglet samedi 9 mai 2026.
Anglet
La Passem !
La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 23:30:00
Date(s) :
2026-05-09
La Passem, la course relais pour la langue gasconne occitane, arrive pour la première fois à Anglet sur l’esplanade de La Barre le samedi 9 mai en fin d’après-midi.
C’est la conclusion d’une aventure de 2000 kilomètres à travers les sept départements gascons et le Val d’Aran.
Tout au long de la journée, un village gascon vous accueille avec un marché des producteurs gascons, des conférences, des films, de la musique, de nombreuses animations et les stands d’exposition et d’échanges des partenaires de l’événement. Vous pourrez vous y restaurer et vous désaltérer, chanter, écouter et parler gascon.
En soirée, de 17h à 23h30, trois spectacles, points d’orgue de cette grande fête de la langue et de la culture gasconnes.
Venez nombreux nous retrouver et vous comprendrez mieux pourquoi la devise d’Anglet est Ma é pignada per m’ayda . .
La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : La Passem !
L’événement La Passem ! Anglet a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Anglet
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