Tournoi Pilotarienak 1/2 finales Trinquet de Verre Haïtz Pean Anglet

Tournoi Pilotarienak 1/2 finales

Trinquet de Verre Haïtz Pean 24 promenade du Parc Belay Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

1/2 finales du tournoi de Pelote Basque à main nue avec la participation des meilleures équipes Elite Pro.

Étape majeure du circuit Elite Pro, le tournoi Pilotarienak réunit les meilleurs spécialistes de la pelote basque à main nue au trinquet Haitz Pean. Les 7 et 13 mai, l’élite mondiale promet des parties spectaculaires et de très haut niveau sur ce trinquet unique, doté de deux parois de verre, un cadre particulièrement favorable au jeu offensif.

Entre les deux rencontres, les spectateurs pourront profiter d’un moment convivial autour d’une dégustation de produits locaux. .

Trinquet de Verre Haïtz Pean 24 promenade du Parc Belay Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Tournoi Pilotarienak 1/2 finales

L’événement Tournoi Pilotarienak 1/2 finales Anglet a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Anglet