Festival du soleil Fête du solstice Parc du Maharin Anglet

Anglet

Festival du soleil Fête du solstice

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la journée Pierre Bourges et pour fêter le solstice d’été, la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque propose aux curieuses et curieux, de la retrouver dans le parc du Maharin pour des activités sur le thème du soleil exposition, observation (en toute sécurité), découvrir le phénomène des saisons, les aurores boréales/australes.

Des échanges seront proposés concernant la prochaine éclipse totale de soleil qui aura lieu le 12 août 2026, visible dans le nord de l’Espagne.

Découvrir, comprendre, s’émerveiller, partager, telle sera le principe de cette journée.

Animé par la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque.

Tout public.

Atelier de 10 à 20 minutes. Fin à 18h. .

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Festival du soleil Fête du solstice

L’événement Festival du soleil Fête du solstice Anglet a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Anglet