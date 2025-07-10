« Alarm clocks… » Robyn Orlin, Camille & Phuphuma Love Minus

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

…ALARM CLOCKS ARE REPLACED BY FLOODS AND WE AWAKE WITH OUR UNWASHED EYES IN OUR HANDS … A PIECE ABOUT WATER WITHOUT WATER

C’est à l’invitation de la Philharmonie de Paris que la chorégraphe Robyn Orlin a eu l’idée de réunir la chanteuse Camille et le chœur d’hommes sud-africain Phuphuma Love Minus, gardiens de l’isicathamiya, une pratique mêlant chant a cappella et danse légère.

Entre concert, danse et performance, ces artistes aux personnalités fortes et au talent incontestable, nous plongent au cœur d’un spectacle atypique et fascinant qui prend pour thème l’eau.

Dialogue en chansons entre l’Europe et l’Afrique. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

