Anglet Beach Challenge Plage des Sables d’Or Anglet

Anglet Beach Challenge

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Tournoi de beach-volley grand public aux formules de jeu originales et accessibles à tous.

Les samedi et dimanche, deux tournois se déroulent en parallèle un tournoi 2×2 et un tournoi 3×3. Les participants peuvent choisir de jouer dans une équipe 2×2, 3×3, ou même dans les deux formats.

Au total, quatre tableaux sont proposés hommes et femmes, avec les formats 2×2 et 3×3 disputés en parallèle.

Nouveauté cette année le vendredi, un tournoi mixte vient compléter le programme.

Grâce à la formule Challenge, spécifique à ce tournoi, les équipes jouent rapidement contre des adversaires de niveau équivalent, ce qui garantit des rencontres équilibrées et davantage de plaisir de jeu.

Quel que soit leur niveau, les équipes disputent une phase finale adaptée. .

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aobeachbask@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Anglet Beach Challenge

L’événement Anglet Beach Challenge Anglet a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Anglet