Agir pour l’entretien de la forêt du Pignada Forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet

Forêt du Pignada Stade Orok Bat Allée Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

Vous souhaitez participez à l’entretien et au suivi des plantations de la forêt du Pignada ? Les techniciens de l’ONF et de la Direction de l’Environnement de la ville vous proposent en petit groupe, d’assister à plusieurs ateliers retrait des gaines de protection des sujets, replacer des tuteurs pour les plants, tailler des hauts sujets de genêts à balais, éradiquer quelques essences exotiques envahissantes…

Au cours de ce chantier participatif, soyez acteur entre citoyens, partagez-nous vos connaissances et posez-nous vos questions, nous aurons à cœur d’y répondre.

Animé par l’Office National des forêts et la Direction de l’Environnement.

Tout public à partir de 6 ans. .

