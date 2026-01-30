Agir pour l’entretien de la forêt du Pignada Forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet
Allée Orok Bat
Anglet
Pyrénées-Atlantiques
25 février 2026
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Vous souhaitez participez à l’entretien et au suivi des plantations de la forêt du Pignada ? Les techniciens de l’ONF et de la Direction de l’Environnement de la ville vous proposent en petit groupe, d’assister à plusieurs ateliers retrait des gaines de protection des sujets, replacer des tuteurs pour les plants, tailler des hauts sujets de genêts à balais, éradiquer quelques essences exotiques envahissantes…
Au cours de ce chantier participatif, soyez acteur entre citoyens, partagez-nous vos connaissances et posez-nous vos questions, nous aurons à cœur d’y répondre.
Animé par l’Office National des forêts et la Direction de l’Environnement.
Tout public à partir de 6 ans. .
+33 5 59 57 17 48
environnement@anglet.fr
