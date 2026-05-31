Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui, Maison pour Tous, Anglet

Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui 26 et 27 juin Maison pour Tous Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Les photos avant-après seront commentées par des membres de l’association et par le photographe.

Maison pour Tous 6 rue Le Barillier 64600 Anglet Anglet 64600 Saint Jean Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Des panneaux au format A0 montrant d’anciennes photos de rues et de bâtiments d’Anglet, et leur reconstitution en 2026 avant après

Anglet Patrimoines