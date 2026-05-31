Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui, Maison pour Tous, Anglet
Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui, Maison pour Tous, Anglet vendredi 26 juin 2026.
Anglet d’autrefois et d’aujourd’hui 26 et 27 juin Maison pour Tous Pyrénées-Atlantiques
Entrée libre, sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Les photos avant-après seront commentées par des membres de l’association et par le photographe.
Maison pour Tous 6 rue Le Barillier 64600 Anglet Anglet 64600 Saint Jean Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Des panneaux au format A0 montrant d’anciennes photos de rues et de bâtiments d’Anglet, et leur reconstitution en 2026 avant après
Anglet Patrimoines
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