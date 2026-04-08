La vie des mares Parc du Maharin Anglet
La vie des mares Parc du Maharin Anglet mercredi 3 juin 2026.
Anglet
La vie des mares
Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 16:00:00
Date(s) :
2026-06-03
En famille, découvrez les mares qui regroupent une grande biodiversité oiseaux, libellules, papillons… et bien d’autres espèces.
Un guide naturaliste aura à cœur de vous dévoiler la richesse du milieu.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Dès 6 ans.
Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 16h.
Dans le cadre de la Fête des mares
Vous êtes amoureux de la nature ou tout simplement curieux ? Vous souhaitez en savoir davantage sur les mares, les libellules, les tritons… ? La Fête des mares propose des événements adaptés à tous, du plus jeune au plus âgé. .
Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : La vie des mares
L’événement La vie des mares Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet