La vie des mares Parc du Maharin Anglet

Anglet

La vie des mares

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

En famille, découvrez les mares qui regroupent une grande biodiversité oiseaux, libellules, papillons… et bien d’autres espèces.

Un guide naturaliste aura à cœur de vous dévoiler la richesse du milieu.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Dès 6 ans.

Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 16h.

Dans le cadre de la Fête des mares

Vous êtes amoureux de la nature ou tout simplement curieux ? Vous souhaitez en savoir davantage sur les mares, les libellules, les tritons… ? La Fête des mares propose des événements adaptés à tous, du plus jeune au plus âgé. .

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : La vie des mares

L’événement La vie des mares Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet