Inventaire participatif sur les libellules au Maharin Parc du Maharin Anglet
Inventaire participatif sur les libellules au Maharin Parc du Maharin Anglet mercredi 3 juin 2026.
Inventaire participatif sur les libellules au Maharin
Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Venez (re)découvrir les insectes de cette zone humide ! Découvrez les insectes qui peuplent le Parc du Maharin et participez à un inventaire !
Vous aussi, menez l’enquête avec nous pour découvrir les secrets des libellules qui vivent au cœur de cet habitat naturel. En menant cette enquête naturaliste avec nous, vous renforcerez vos connaissances de la biodiversité en compagnie de guides naturalistes et participerez à alimenter les données des sciences participatives !
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public (à partir de 7 ans).
Durée 1h. .
Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Inventaire participatif sur les libellules au Maharin
L’événement Inventaire participatif sur les libellules au Maharin Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
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