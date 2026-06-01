Euskadi Cup Patinoire de La Barre Anglet
Euskadi Cup Patinoire de La Barre Anglet jeudi 25 juin 2026.
Anglet
Euskadi Cup
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25
La patinoire d’Anglet, posée sur le sable au bord de l’océan, accueille les joueurs professionnels en activité et quelques équipes d’anciens joueurs pour 2 tournois en 1.
Le temps d’un week-end, des équipes constituées de joueurs professionnels vont en découdre sur la glace.
En parallèle, sous le même format, d’anciennes gloires de ce sport vont s’affronter dans le tournoi des Old Stars.
Format de compétition
Les équipes jouent à 3 contre 3 sur toute la glace pendant des matchs de 15 minutes sans arrêt de jeu.
Match de gala des anciennes gloires de l’Hormadi, le samedi à 18h.
Buvette et restauration sur place. .
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Euskadi Cup
L’événement Euskadi Cup Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet
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