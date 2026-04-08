Diffusion du film documentaire Le Gouf, un trésor de biodiversité Maison de l’Environnement Anglet

Anglet

Diffusion du film documentaire Le Gouf, un trésor de biodiversité

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 20:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Dans ce documentaire scientifique, des experts vont vous expliquer certains phénomènes observés au Gouf de Capbreton. Seront notamment abordés la géomorphologie et le phénomène d’avalanches sous-marine, l’influence de l’Adour avec l’apport de sédiments dans l’océan, et les polluants éternels présents au fond du canyon. Vous découvrirez également le témoignage de Lilian Haristoy fondateur de l’association Bizkaia, qui parlera de son expérience de terrain sur le Gouf et la vie incroyable qui y règne à travers des images d’animaux marins.

Animé par Bizkaia.

Tout public (à partir de 12 ans).

Durée (diffusion + temps d’échanges) 2h30. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diffusion du film documentaire Le Gouf, un trésor de biodiversité

L’événement Diffusion du film documentaire Le Gouf, un trésor de biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet