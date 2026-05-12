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Gala Creadanse Par 2 Théâtre Quintaou Anglet

Gala Creadanse Par 2 Théâtre Quintaou Anglet

Gala Creadanse Par 2 Théâtre Quintaou Anglet vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Théâtre Quintaou

Adresse : 1 allée de Quintaou

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Anglet

Gala Creadanse Par 2

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Creadanse présente Par 2 , son gala annuel de fin d’année.   .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01  information@anglet-cotebasque.com

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English : Gala Creadanse Par 2

L’événement Gala Creadanse Par 2 Anglet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Anglet

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