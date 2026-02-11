Ledeunff Écuries de Baroja Anglet

Ledeunff

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Auteur-compositeur-interprète, David Le Deunff commence sa carrière à Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère où il crée Rebellion, un groupe de reggae-rock-fusion. Pour ce projet, il s’entoure de musiciens parmi les meilleurs de la région avec lesquels il se produit sur scène à travers toute la Bretagne entre 2001 et 2004, et notamment en première partie d’artistes tels que Keziah Jones, Raul Midon ou encore La Grande Sophie. Après plusieurs collaborations avec le groupe hip-hop nantais, il intègre la formation d’Hocus Pocus en 2006. À partir de 2009, il décide de développer ses propres projets en parallèle, dont un projet solo qui, en 2013, devient Ledeunff et se concrétise avec la sortie d’un premier EP, My Storm. Son style musical est un mélange éclectique de sonorités, alliant le groove du reggae, la profondeur du blues et l’énergie du hip-hop. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

