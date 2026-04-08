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Exposition Découverte du Gouf de Capbreton Maison de l’Environnement Anglet

Exposition Découverte du Gouf de Capbreton Maison de l’Environnement Anglet

Exposition Découverte du Gouf de Capbreton Maison de l’Environnement Anglet mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Maison de l'Environnement

Adresse : 297 avenue de l'Adour

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Anglet

Exposition Découverte du Gouf de Capbreton

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :
2026-06-10

Le Gouf de Capbreton, l’un des canyons sous-marins les plus spectaculaires au monde, reste encore largement méconnu. Venez ainsi découvrir durant ces quelques jours une exposition photos sur le Gouf de Capbreton et sa formidable biodiversité ainsi que des animations réalisées par Bizkaia Exploration, une association dédiée à l’étude, la protection et la valorisation de ce site exceptionnel.   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Exposition Découverte du Gouf de Capbreton

L’événement Exposition Découverte du Gouf de Capbreton Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet