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Protégeons la ressource en eau Plage des Sables d’Or Anglet

Protégeons la ressource en eau Plage des Sables d’Or Anglet

Protégeons la ressource en eau Plage des Sables d’Or Anglet lundi 27 juillet 2026.

Lieu
Plage des Sables d'Or
Adresse
Avenue des Dauphins
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Anglet

Protégeons la ressource en eau

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-27 13:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

Venez participer à des animations de sensibilisation sur la protection de la ressource en eau sur les plages angloyes.

Animé par l’association La Water Family.
Tout public.   .

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : Protégeons la ressource en eau

L’événement Protégeons la ressource en eau Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet

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