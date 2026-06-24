Protégeons la ressource en eau Plage des Sables d’Or Anglet lundi 27 juillet 2026.

Anglet

Protégeons la ressource en eau

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-07-27 13:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

Venez participer à des animations de sensibilisation sur la protection de la ressource en eau sur les plages angloyes.

Animé par l’association La Water Family.

Tout public. .

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Protégeons la ressource en eau

L’événement Protégeons la ressource en eau Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet