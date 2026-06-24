Découverte de la forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet
mercredi 22 juillet 2026 · Stade Orok Bat · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Découverte de la forêt du Pignada
Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:45:00
Date(s) :
2026-07-22
Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.
A travers cette visite guidée, venez découvrir la gestion d’une forêt en ville, sa biodiversité et ses usages.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public. .
Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Découverte de la forêt du Pignada
L’événement Découverte de la forêt du Pignada Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet
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