Visite des postes de secours des plages Plage des Corsaires Anglet
Visite des postes de secours des plages Plage des Corsaires Anglet mardi 28 juillet 2026.
Anglet
Visite des postes de secours des plages
Plage des Corsaires Avenue des Corsaires Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Dans la peau des sauveteurs
Plongez dans le quotidien des sauveteurs en visitant les postes de secours d’Anglet avec l’un d’eux.
Partez à la rencontre de ces ambassadeurs du littoral qui veillent chaque jour à la sécurité des baigneurs.
Au programme
– Visite des locaux et découverte de l’histoire de la surveillance des plages d’Anglet.
– Présentation du matériel pédagogique et des équipements de secours.
– Explications sur les dangers de l’océan, les panneaux d’information et les particularités du littoral angloy digues, rouleaux de bord, influence de l’Adour…
– Ouverture du poste de secours et choix en direct de la zone de baignade.
– Initiation aux bons réflexes de baignade et aux écogestes à adopter.
Une immersion passionnante qui pourrait susciter des vocations pour le métier de sauveteur, alliant connaissance de l’océan, sens de l’observation et maîtrise des gestes de secours. .
Plage des Corsaires Avenue des Corsaires Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 reservation@anglet-cotebasque.com
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English : Visite des postes de secours des plages
L’événement Visite des postes de secours des plages Anglet a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Anglet
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