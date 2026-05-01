Visite à deux voix Le commissaire et l’érudit Villa Beatrix Enea Anglet

Anglet

Visite à deux voix Le commissaire et l’érudit

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Une balade subjective et complice de l’exposition Cocteau Markevitch.

Dans le cadre de l’exposition documentaire mettant en lumière la richesse des échanges artistiques et intellectuels entre le poète et le musicien, Olivier Rauch, commissaire de l’exposition et Pierre-Marie Héron, professeur de littérature française à l’Université Paul-Valéry (Montpellier), tous deux spécialistes de Cocteau nous proposent une visite à deux voix.

Pierre-Marie Héron, membre de l’Institut universitaire de France a longtemps impulsé des recherches sur les écrivains et la radio en France (XXe et XXIe siècles), régulièrement publiées dans la revue en ligne Komodo 21 et aux Presses universitaires de Rennes. Auteur d’ouvrages sur Genet, Jouhandeau et Cocteau, il anime aussi à Montpellier un programme de recherche sur ce dernier auteur, programme à l’origine du site internet Jean Cocteau unique et multiple . .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite à deux voix Le commissaire et l’érudit

L’événement Visite à deux voix Le commissaire et l’érudit Anglet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Anglet