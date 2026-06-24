Protégeons la ressource en eau Plage de Marinella Anglet
Protégeons la ressource en eau Plage de Marinella Anglet mardi 28 juillet 2026.
Anglet
Protégeons la ressource en eau
Plage de Marinella Avenue des Goélands Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 14:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.
Venez participer à des animations de sensibilisation sur la protection de la ressource en eau sur les plages angloyes.
Animé par l’association La Water Family.
Tout public. .
Plage de Marinella Avenue des Goélands Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Protégeons la ressource en eau
L’événement Protégeons la ressource en eau Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet
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