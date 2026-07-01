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Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons Place du Général Leclerc Anglet

mardi 28 juillet 2026 · Place du Général Leclerc · Anglet

Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons Place du Général Leclerc Anglet

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du Général Leclerc
Adresse
Kiosque des Cinq Cantons
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons

Place du Général Leclerc Kiosque des Cinq Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28

L’association Anglet Patrimoines propose une série de balades commentées, invitant le public à porter un regard inédit sur les quartiers d’Anglet.

C’est sans aucun doute le cœur historique d’Anglet, autrefois au milieu des champs, à la croisée des chemins entre Bayonne et Biarritz. Le quartier des Cinq Cantons, désormais urbanisé, dynamique et commerçant, nous cache une histoire ancienne et un patrimoine des plus surprenants !
Une balade urbaine insolite pour voir Anglet autrement.

Aux côtés du guide Jean-Loup Ménochet, partez à la découverte d’un quartier transformé, ponctué d’anecdotes, d’histoires et de surprises.

Lieu de rendez-vous Sous le kiosque de la place.   .

Place du Général Leclerc Kiosque des Cinq Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 53 90 

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English : Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons

L’événement Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons Anglet a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Anglet

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