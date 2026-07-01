Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons Place du Général Leclerc Anglet

Informations pratiques

Anglet

Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons

Place du Général Leclerc Kiosque des Cinq Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

L’association Anglet Patrimoines propose une série de balades commentées, invitant le public à porter un regard inédit sur les quartiers d’Anglet.

C’est sans aucun doute le cœur historique d’Anglet, autrefois au milieu des champs, à la croisée des chemins entre Bayonne et Biarritz. Le quartier des Cinq Cantons, désormais urbanisé, dynamique et commerçant, nous cache une histoire ancienne et un patrimoine des plus surprenants !

Une balade urbaine insolite pour voir Anglet autrement.

Aux côtés du guide Jean-Loup Ménochet, partez à la découverte d’un quartier transformé, ponctué d’anecdotes, d’histoires et de surprises.

Lieu de rendez-vous Sous le kiosque de la place. .

Place du Général Leclerc Kiosque des Cinq Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 53 90

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English : Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons

L’événement Les balades d’Anglet Patrimoines Les Cinq Cantons Anglet a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Anglet