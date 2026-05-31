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Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet, mairie d’Anglet, Anglet

Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet, mairie d’Anglet, Anglet

Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet, mairie d’Anglet, Anglet vendredi 26 juin 2026.

Lieu : mairie d'Anglet

Adresse : rue Amédée Dufourg

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Sur inscription obligatoire par mail - Gratuit

Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet Vendredi 26 juin, 14h00 mairie d’Anglet Pyrénées-Atlantiques

Sur inscription obligatoire par mail – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T14:30:00+02:00

Circuit-découverte l’après-midi des vestiges des 5 moulins à eau et du moulin à vent de la Tour de Lannes

Nous vous invitons à découvrir le moulin à eau et le moulin à vent restant à Anglet et les vestiges de ceux qui ont disparu lors d’un circuit en covoiturage de 14h à 18h le jeudi 18 juin 2026.

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Circuit-découverte des moulins d’Anglet moulins anglet

Jocelyne Larcebal

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