Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet, mairie d’Anglet, Anglet
Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet, mairie d’Anglet, Anglet vendredi 26 juin 2026.
Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet Vendredi 26 juin, 14h00 mairie d’Anglet Pyrénées-Atlantiques
Sur inscription obligatoire par mail – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T14:30:00+02:00
Circuit-découverte l’après-midi des vestiges des 5 moulins à eau et du moulin à vent de la Tour de Lannes
Nous vous invitons à découvrir le moulin à eau et le moulin à vent restant à Anglet et les vestiges de ceux qui ont disparu lors d’un circuit en covoiturage de 14h à 18h le jeudi 18 juin 2026.
mairie d’Anglet rue Amédée Dufourg Anglet 64600 Saint Jean Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lesamisdulavoirdelouillot@gmail.com »}]
Circuit-découverte des moulins d’Anglet moulins anglet
Jocelyne Larcebal
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- DE PIAZZOLLA A GALLIANO THEATRE QUINTAOU Anglet 2 juin 2026
- Orchestre de Pau Pays de Béarn De Piazzolla à Galliano Théâtre Quintaou Anglet 2 juin 2026
- Pharmacologie de l’intelligence artificielle comment les automates numériques transforment-ils nos esprits et nos sociétés ? Écuries de Baroja Anglet 2 juin 2026
- Inventaire participatif sur les libellules au Maharin Parc du Maharin Anglet 3 juin 2026
- La vie des mares Parc du Maharin Anglet 3 juin 2026