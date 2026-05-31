Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet, mairie d’Anglet, Anglet

Découverte des vestiges des Moulins d’Anglet Vendredi 26 juin, 14h00 mairie d’Anglet Pyrénées-Atlantiques

Sur inscription obligatoire par mail – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T14:30:00+02:00

Circuit-découverte l’après-midi des vestiges des 5 moulins à eau et du moulin à vent de la Tour de Lannes

Nous vous invitons à découvrir le moulin à eau et le moulin à vent restant à Anglet et les vestiges de ceux qui ont disparu lors d’un circuit en covoiturage de 14h à 18h le jeudi 18 juin 2026.

mairie d’Anglet rue Amédée Dufourg Anglet 64600 Saint Jean Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lesamisdulavoirdelouillot@gmail.com »}]

Circuit-découverte des moulins d’Anglet moulins anglet

Jocelyne Larcebal