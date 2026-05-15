Ainsi soient-elles Performances 26 Théâtre Quintaou Anglet

Anglet

Ainsi soient-elles Performances 26

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Spectacle pétillant, surprenant et coloré des élèves de l’école de danse modern jazz angloye Ainsi Soient-Elles.

Découvrez un patchwork chorégraphique proposé et mis en scène par Patricia Sallaberry, professeure de danse modern jazz d’Ainsi Soient-Elles et de ShabaDanse. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Ainsi soient-elles Performances 26

L’événement Ainsi soient-elles Performances 26 Anglet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Anglet