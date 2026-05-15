Ainsi soient-elles Performances 26 Théâtre Quintaou Anglet
Ainsi soient-elles Performances 26 Théâtre Quintaou Anglet mardi 23 juin 2026.
Anglet
Ainsi soient-elles Performances 26
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 21:00:00
fin : 2026-06-23 22:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Spectacle pétillant, surprenant et coloré des élèves de l’école de danse modern jazz angloye Ainsi Soient-Elles.
Découvrez un patchwork chorégraphique proposé et mis en scène par Patricia Sallaberry, professeure de danse modern jazz d’Ainsi Soient-Elles et de ShabaDanse. .
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Ainsi soient-elles Performances 26
L’événement Ainsi soient-elles Performances 26 Anglet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Anglet
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