Initiatives océanes Promenade des Sources Anglet
Initiatives océanes Promenade des Sources Anglet mercredi 20 mai 2026.
Anglet
Initiatives océanes
Promenade des Sources Plage de la Petite Chambre d’Amour (VVF) Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez participer à une opération citoyenne de collecte de déchets et de sensibilisation visant à protéger les océans, les plages, les lacs et les rivières !
Le tri et le comptage des déchets ramassés permettront de mieux comprendre leur origine et alimenter des études sur la pollution marine !
Animé par Surfrider Foundation Europe.
Tout public (dès 8 ans).
Durée 2h. .
Promenade des Sources Plage de la Petite Chambre d’Amour (VVF) Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiatives océanes
L’événement Initiatives océanes Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet