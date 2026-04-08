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Initiatives océanes Promenade des Sources Anglet

Initiatives océanes Promenade des Sources Anglet

Initiatives océanes Promenade des Sources Anglet mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Promenade des Sources

Adresse : Plage de la Petite Chambre d'Amour (VVF)

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Anglet

Initiatives océanes

Promenade des Sources Plage de la Petite Chambre d’Amour (VVF) Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Venez participer à une opération citoyenne de collecte de déchets et de sensibilisation visant à protéger les océans, les plages, les lacs et les rivières !
Le tri et le comptage des déchets ramassés permettront de mieux comprendre leur origine et alimenter des études sur la pollution marine !

Animé par Surfrider Foundation Europe.
Tout public (dès 8 ans).
Durée 2h.   .

Promenade des Sources Plage de la Petite Chambre d’Amour (VVF) Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Initiatives océanes

L’événement Initiatives océanes Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet