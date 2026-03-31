Ça grouille dans la mare ! Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Ça grouille dans la mare ! Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet samedi 16 mai 2026.
Anglet
Ça grouille dans la mare !
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Partez à la rencontre des amphibiens et des insectes aquatiques qui se cachent aux abords des mares. Un guide naturaliste aura à cœur de vous dévoiler la richesse du milieu.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Dès 4 ans.
Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 12h.
A l’occasion de l’opération Fréquence Grenouille , vivez une immersion dans les zones humides à la découverte de leurs trésors hauts en couleurs. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Ça grouille dans la mare !
L’événement Ça grouille dans la mare ! Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet