Ça grouille dans la mare ! Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Anglet

Ça grouille dans la mare !

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Partez à la rencontre des amphibiens et des insectes aquatiques qui se cachent aux abords des mares. Un guide naturaliste aura à cœur de vous dévoiler la richesse du milieu.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Dès 4 ans.

Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 12h.

A l’occasion de l’opération Fréquence Grenouille , vivez une immersion dans les zones humides à la découverte de leurs trésors hauts en couleurs. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Ça grouille dans la mare !

L’événement Ça grouille dans la mare ! Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet