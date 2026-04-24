Festibask’Impro Patinoire de La Barre Anglet
Festibask’Impro Patinoire de La Barre Anglet vendredi 15 mai 2026.
Anglet
Festibask’Impro
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
La troupe de théâtre d’Anglet, La Malice, fête ses 10 ans avec un projet à la fois ambitieux et original un festival d’improvisation organisé à la patinoire de La Barre.
L’impro, c’est la liberté totale. On construit des histoires en direct avec le public . Pour célébrer cet anniversaire, La Malice met les petits plats dans les grands des équipes venues de France, de Belgique et de Suisse, six spectacles en trois jours, des stages, le tout dans une atmosphère conviviale et familiale.
Dans ce lieu insolite, en clin d’œil aux origines canadiennes de la discipline, les comédiens improviseront sous les yeux des spectateurs, en s’inspirant de leurs idées. Un véritable défi collectif pour cette bande de passionnés, bien décidée à partager sa créativité et son énergie avec le plus grand nombre. .
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Festibask’Impro Anglet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Anglet
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