Valentin Vander Écuries de Baroja Anglet

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Valentin Vander est un artiste hors-temps, qui se joue de la chanson française traditionnelle en l’habillant de mille tissus pop et d’ornements électroniques. Son univers est un véritable champ d’expérimentation entre introspection mélancolique et panache pop. Après plus de 6 millions de vues pour sa Symphonie confinée, et 12 ans de tournée avec ses camarades en trio mai à quatre, Valentin Vander revient en solo avec un troisième album aux teintes folk, La Consolante, sorti à l’automne 2025. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

