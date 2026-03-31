Jeu de l’oie Tabac quels impacts sur ta santé et l’environnement ? Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Anglet

Jeu de l’oie Tabac quels impacts sur ta santé et l’environnement ?

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 15:15:00

Date(s) :

2026-05-27

Comprendre les impacts de la cigarette sur l’environnement et la santé grâce à un jeu de l’oie inédit créée par les associations Tree6clope et Les Petits Débrouillards. En plus d’un temps ludique et des connaissances acquises au cours du jeu, les participants.es repartiront avec quelques idées d’actions à faire près de chez elles/eux pour vaincre cette pollution !

Animé par l’association Tree6clope.

En famille (à partir de 8 ans).

Durée 45 minutes. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de l’oie Tabac quels impacts sur ta santé et l’environnement ?

L’événement Jeu de l’oie Tabac quels impacts sur ta santé et l’environnement ? Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet