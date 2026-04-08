De la cuisine au compost Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Anglet

De la cuisine au compost

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

De quoi est composé le compost ? A travers cette animation venez découvrir le cheminement entre nos préparations culinaires et notre compost. Quels sont les acteurs vivant dans ce dernier et l’équilibre nécessaire des matières pour disposer d’un compost sain et sans odeur ?

Animé par l’association Les Génies Verts.

En famille (à partir de 8 ans).

Durée 1h30. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : De la cuisine au compost

L’événement De la cuisine au compost Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet