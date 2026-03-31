Balade nature sonore Parc du Maharin Anglet

Anglet

Balade nature sonore

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20 11:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Équipé d’un casque HF, le public plonge dans une expérience auditive inédite de la nature. Grâce au micro parabolique, qui amplifie les moindres détails, on distingue alors avec une précision remarquable les subtilités des chants d’oiseaux. Ces instants offrent également l’occasion d’apprendre quelques astuces pour reconnaître leurs chants et de découvrir des anecdotes fascinantes sur le mode de vie des oiseaux.

La balade se termine par un moment de détente et de contemplation, à l’écoute d’une composition musicale intégrant des sons d’ambiance de la nature.

Animé par Paul Vernhères.

Tout public (dès 6 ans).

Durée 2h.

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité le 21 mai durant la Fête de la Nature, plusieurs activités vous sont proposées afin de découvrir la biodiversité. .

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Balade nature sonore

L’événement Balade nature sonore Anglet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Anglet