Les balades d’Anglet Patrimoines Chiberta Maison Chiberta Anglet

Anglet

Les balades d’Anglet Patrimoines Chiberta

Maison Chiberta 119 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-07 12:00:00

Date(s) :

2026-05-07

L’association Anglet Patrimoines propose une série de balades commentées, invitant le public à porter un regard inédit sur les quartiers d’Anglet.

Cette sortie inédite propose une immersion au cœur d’un site emblématique et chargé d’histoire.

Chiberta ! C’était hier un lac endormi dans les roseaux, c’était le silence des grands bois évanoui dans le mugissement égal de la mer derrière la dune. C’est aujourd’hui un golf grandiose qu’une main titanesque a créé. Et l’on ne peut s’empêcher d’envier les privilégiés qui ont déjà une demeure dans le jardin sans limite de Chiberta.

Cet extrait de la plaquette publicitaire de Chiberta, en 1929, donne le ton. Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

A titre exceptionnel et en exclusivité, le Golf de Chiberta s’ouvre pour une visite totalement inédite et originale, aux côtés du guide Jean-Loup Ménochet.

Lieu de rendez-vous Practice Maison Chiberta . .

Maison Chiberta 119 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 53 90

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English :

L’événement Les balades d’Anglet Patrimoines Chiberta Anglet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Anglet