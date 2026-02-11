Wille and The Bandits Écuries de Baroja Anglet

Wille and The Bandits

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Originaire des Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre), le groupe est composé de quatre musiciens talentueux et engagés qui viennent d’horizons musicaux très différents. Encensé par les critiques et les légendes du rock pour être l’un des groupes les plus dynamiques au monde, Wille and The Bandits évoque des similitudes avec Led Zeppelin en passant d’un rock and roll riche en riffs à des sensibilités plus acoustiques que seuls quelques groupes parviennent à maîtriser. L’utilisation d’arrangements de cordes, de délais oscillants et de solos de guitare lap steel donne au groupe un côté Pink Floyd, mélangé au groove et au phrasé vocal d’un John Butler Trio. Réputé pour ses performances électrisantes et un son innovant, Wille and The Bandits partage la scène avec des légendes du rock et se produit dans des festivals prestigieux comme Glastonbury et le Isle of Wight Festival. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

